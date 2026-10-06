Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Quảng Tân
Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị xã Quảng Tân tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng; đồng thời tăng cường thông tin, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-lam-dong-luu-van-trung-tiep-xuc-cu-tri-xa-quang-tan-468018.html