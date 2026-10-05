Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Quảng Tân

Các đại biểu: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên trái); Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức, Tổ trưởng (bên phải) chủ trì Hội nghị TXCT xã Quảng Tân

Sáng 5/10, Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri (TXCT) xã Quảng Tân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Các đại biểu: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức (Tổ trưởng) chủ trì.

Tại Hội nghị TXCT, đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phượng đã trình bày khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2026; kết quả của Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri địa phương; dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026…

Cử tri xã Quảng Tân kiến nghị một số nội dung liên quan tới cơ sở hạ tầng giao thông

Dưới sự điều hành của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Quảng Tân đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống, dân sinh.

Trong đó, các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng; chế độ, chính sách đối với người có công và người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở; giải quyết những tồn tại, bất cập tại Nông trường cà phê Đắk Ngo; xây dựng trường học hoặc mở rộng quy mô trường, lớp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Chủ tịch UBND xã Quảng Tân Trần Vĩnh Phú trả lời một số nội dung cử tri quan tâm

Tại hội nghị TXCT, đại diện UBND xã Quảng Tân cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các sở, ngành và địa phương sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Tiếp thu, ghi nhận gần 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho biết, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại địa phương cũng là cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, thảo luận tại kỳ họp cuối năm. Qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với những nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông, trường học và hạ tầng số, đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh đây là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống sản xuất của người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan, những tồn tại, bất cập mà cử tri nêu ra vẫn chưa được giải quyết kịp thời, triệt để.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp thu, ghi nhận kiến nghị, phản ánh của cử tri xã Quảng Tân

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ từng nội dung cử tri kiến nghị, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; đồng thời, chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Đối với các nội dung cần nguồn lực đầu tư lớn hoặc liên quan đến nhiều cấp, ngành, cần nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Xã Quảng Tân tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh; đồng thời tăng cường thông tin, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri cần được quan tâm giải quyết thấu đáo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng