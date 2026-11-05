Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông làm việc với Thường trực HĐND 5 xã khu vực Khánh Vĩnh

Chiều 5-11, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Thường trực HĐND 5 xã: Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh về tình hình thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc sắp xếp và tổ chức lại các thôn, cơ sở giáo dục trên địa bàn; việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp xã. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; một số sở, ngành; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn của 5 xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, 5 xã khu vực Khánh Vĩnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của chính quyền các xã sau sắp xếp cơ bản thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn và cơ sở giáo dục trên địa bàn. HĐND các xã ban hành nhiều nghị quyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Cùng với đó, các xã đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đến hết tháng 10, thu ngân sách nhà nước của 5 xã đều vượt kế hoạch được giao năm 2026; các địa phương đều đạt tăng trưởng kinh tế hơn 10%, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo kế hoạch được giao.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Bắc Khánh Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Trung Khánh Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, 5 địa phương gặp một số khó khăn khi đều là những địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế; đời sống của người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hiện nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương còn chậm; nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt; công tác chuyển đổi số còn gặp khó khăn…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã khu vực Khánh Vĩnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các địa phương về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; xây dựng nông thôn mới; việc cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai; việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã… Các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại một số xã; công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; công tác hỗ trợ phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân… cũng được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi một số nội dung các địa phương nêu.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Đông ghi nhận, biểu dương HĐND, Thường trực HĐND các xã khu vực Khánh Vĩnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã nỗ lực, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương. Đồng chí đề nghị HĐND, Thường trực HĐND các xã trong thời gian tới tập trung thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND 2 cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; quan tâm công tác chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND cấp xã…

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Lâm Đông ghi nhận các địa phương đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2026, đến nay đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để có giải pháp, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; các xã có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình chung của tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án; lưu ý công tác chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực; tập trung cho công tác ứng phó với thiên tai; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội cho các đối tượng…

Các địa phương nghiên cứu, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương để hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững…

Đồng chí Lâm Đông yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với những kiến nghị của các địa phương tại buổi làm việc. Đồng thời, chính quyền các xã cần chủ động phối hợp, làm việc với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tin, ảnh: HẢI LĂNG