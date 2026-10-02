Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông làm việc với Thường trực HĐND 3 xã khu vực Khánh Sơn

Chiều 2-10, tại xã Khánh Sơn, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Thường trực HĐND 3 xã: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn. Tham dự buổi làm việc có các lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; một số sở, ngành; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn của 3 xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, các xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Hoạt động của chính quyền các xã cơ bản thông suốt, hiệu quả; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền được chú trọng, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn và cơ sở giáo dục trên địa bàn. HĐND các xã ban hành nhiều nghị quyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương. Cùng với đó, các xã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới sau sáp nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và cơ bản đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế của cả 3 xã đều đạt hơn 10%; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, 3 địa phương gặp một số khó khăn như cơ sở hạ tầng còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt; công tác chuyển đổi số còn gặp khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Lãnh đạo xã Khánh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của các địa phương về: Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục sạt lở, hư hỏng trên Tỉnh lộ 9; đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh; xem xét đầu tư tuyến đường từ Đông Khánh Sơn đi Bác Ái Đông; nâng cấp hệ thống điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến giao thông; đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, sạt lở đất.

Các địa phương cũng kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học; sớm phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét nâng đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây sầu riêng khi thực hiện thu hồi đất.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND cấp xã; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của các ban HĐND cấp xã trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Đông biểu dương, đánh giá cao những kết quả 3 xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn đạt được trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Lâm Đông yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong vận hành chính quyền cấp xã, các địa phương cần chú trọng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị HĐND 3 xã tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; chú trọng giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền cho cấp xã.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Lâm Đông yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chính quyền các xã cần chủ động phối hợp, làm việc với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.