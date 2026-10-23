Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Anh Dũng

Sáng 23-10, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Anh Dũng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Xã Anh Dũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Sơn và xã Ma Nới, có diện tích tự nhiên hơn 32.060ha, dân số 10.347 người, trong đó đồng bào Raglai chiếm khoảng 60%. Đảng bộ xã hiện có 24 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 315 đảng viên.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm; hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp từng bước ổn định. Địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn và các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2025. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời; tình hình dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong 3 tháng cuối năm, xã còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết hồ sơ đất đai và tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Anh Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Anh Dũng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Anh Dũng đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc có nguy cơ không hoàn thành. Trong đó, tập trung thảo luận những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chăm lo đời sống, phát triển sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại diện các sở, ngành cũng trao đổi, hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của địa phương về việc xếp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đối với Đảng ủy xã theo Hướng dẫn số 06, ngày 11-10-2026 của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 173/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông; đầu tư hệ thống kênh tưới cấp 2, cấp 3 thuộc hồ Sông Than và kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị xã Anh Dũng quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, xã cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2027. Đồng thời, địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Đông ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Anh Dũng trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Đồng chí Lâm Đông yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đánh giá cụ thể những chỉ tiêu chưa đạt hoặc có nguy cơ không đạt để đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027 sát với tình hình thực tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 4, gắn với nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Lâm Đông yêu cầu địa phương giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường nắm tình hình cơ sở, lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Anh Dũng cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để tăng tốc phát triển, chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, địa phương cần khai thác hiệu quả các công trình giao thông, thủy lợi đã được đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Đồng chí Lâm Đông cũng yêu cầu xã tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2027; tăng cường quản lý đất đai, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Lâm Đông giao các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm giải quyết, hỗ trợ xã tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

* Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Lâm Đông đã đi kiểm tra thực tế tiến độ Dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (cũ) đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Đồng chí Lâm Đông nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư công trình.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị các sở, ngành của tỉnh chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị liên quan giải quyết ngay những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần yêu cầu các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2026.