Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bằng Luân

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại chương trình.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Bằng Luân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Luân đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác an sinh xã hội và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện hiệu quả. Ủy ban MTTQ xã vận động, tiếp nhận hơn 800 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng; huy động nguồn lực xây dựng 4 tuyến đường điện chiếu sáng trị giá 1,5 tỷ đồng, 1 tuyến đường hoa dài 8km với kinh phí gần 500 triệu đồng; tiếp nhận 21 máy tính hỗ trợ các thôn, trường học và gói hỗ trợ y tế trị giá 700 triệu đồng...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Luân.

Đời sống văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,11%.

Việc thực hiện hương ước, quy ước, nếp sống văn minh được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bằng Luân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Bằng Luân.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Luân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Bằng Luân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động, sản xuất; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế rừng, trang trại và vùng chuyên canh bưởi đặc sản Bằng Luân gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng liên kết tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo tồn bản sắc truyền thống, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh; đẩy mạnh bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Duy trì đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức thiết thực, dễ hiểu, tập trung vào những lĩnh vực gần gũi với đời sống của người dân.

Tiếp tục nhân rộng phong trào “Bình dân học vụ số”; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người ở thôn xa trung tâm và những người còn hạn chế về kỹ năng số, bảo đảm chuyển đổi số thật sự thiết thực, hiệu quả.

Đông đảo Nhân dân xã Bằng Luân phấn khởi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Luân; trao quà động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.