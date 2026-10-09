Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương làm việc với Đảng ủy phường Sơn Qui

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Sơn Qui tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kinh tế địa phương duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên 454 tỷ đồng, trên 82% kế hoạch; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngoài nhà nước đạt trên 296 tỷ đồng, bằng gần 90% kế hoạch. Phường xuống giống 1.999 ha lúa hè thu, đạt 100% kế hoạch, thu hoạch 850 ha, năng suất bình quân trên 6 tấn/ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 98% dự toán năm. Phường thành lập mới 21 doanh nghiệp, đạt 84% chỉ tiêu, nâng tổng số doanh nghiệp lên 122.

Công tác đầu tư công được quan tâm với 26 công trình, dự án triển khai, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 75% kế hoạch. Đối với Dự án Khu công nghiệp Bình Đông, có 448/885 hộ đồng thuận bồi thường, đạt trên 50,6%; Dự án Khu tái định cư Bình Đông có 16/34 hộ đồng thuận.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Sau sắp xếp, toàn phường còn 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, tương ứng giảm 57% đơn vị sự nghiệp giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội được triển khai; tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên 83% kế hoạch. Phường đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Qui, phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, phường kết nạp 22 đảng viên mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 44 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sơn Qui đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục hạn chế, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, phường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ; đổi mới đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Về phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần rà soát quy hoạch, xác định tiềm năng, lợi thế và những điểm nghẽn để đề ra giải pháp phù hợp; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, quản lý đất đai, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh tích hợp bảo hiểm y tế với Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị phường hoàn chỉnh báo cáo, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026.