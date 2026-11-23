Đồng chí Bùi Thắng (áo nâu đi giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đi kiểm tra thực tế triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại vị trí nút giao Lý Thái Tổ, thuộc Phường 2 Bảo Lộc

Đồng chí Bùi Thắng và đoàn công tác đã kiểm tra vị trí nút giao Lý Thái Tổ, thuộc Phường 2 Bảo Lộc; vị trí xây dựng cầu Km110 với tổng giá trị xây lắp hơn 1.100 tỷ đồng và vị trí nút giao xã Đạ Huoai. Đây là những vị trí quan trọng trên tuyến, có ý nghĩa kết nối giao thông và tổ chức thi công các hạng mục chính của dự án.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (nón xanh) nghe đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc

Theo báo cáo, đoạn tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55 km, đi qua 5 xã, phường gồm: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh 2. Tổng diện tích đất cần bồi thường khoảng 426 ha, với 936 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 929 hộ dân và 7 tổ chức.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55 km, qua 5 xã, phường

Đến ngày 19/11/2026, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 928 hộ, với tổng kinh phí hơn 1.309 tỷ đồng, diện tích 270,75 ha; đạt 99,57% số hộ và 83,62% diện tích cần phê duyệt. Đến nay, đã chi trả cho 152/156 trường hợp với số tiền hơn 98,5 tỷ đồng; đồng thời bàn giao 264,87 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt 97,83% diện tích đã được phê duyệt.

Đơn vị nhà thầu gấp rút triển khai thi công đào, đắp mặt đường

Mặc dù số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường đạt tỷ lệ cao, song diện tích mặt bằng bàn giao so với tổng diện tích đất thu hồi của dự án mới đạt 82,1%. Vì vậy, việc tập trung hoàn thành các hồ sơ còn lại, đẩy nhanh chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp quyết định khả năng tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến.

Qua kiểm tra, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

Về tiến độ thi công, doanh nghiệp dự án đã huy động 81 thiết bị các loại cùng 112 nhân sự, tổ chức 11 mũi thi công trên toàn tuyến. Các hạng mục đang được triển khai gồm đào nền đường, xử lý mặt bằng, xây dựng đường công vụ, thi công hầm chui, cống hộp và cầu.

Đáng chú ý, tại vị trí cầu Km 110, đơn vị thi công đang triển khai khoan cọc nhồi trụ T4, đã hoàn thành đổ bê tông 13/24 cọc; đồng thời chuẩn bị mặt bằng thi công trụ T8.

Tại vị trí cầu Km 110, đơn vị thi công đang triển khai khoan cọc nhồi trụ T4, đã hoàn thành đổ bê tông 13/24 cọc

Tại khu vực nút giao Lý Thái Tổ, các đơn vị đã hoàn thành khu nhà ở, lán trại, bãi tập kết vật tư, tập kết ván khuôn và vật liệu phục vụ thi công bệ đúc dầm. Một số vị trí khác đang được đẩy nhanh công tác đào bóc phong hóa, phát quang, dọn dẹp mặt bằng và thi công các công trình phụ trợ.

Lũy kế giá trị sản lượng thi công toàn dự án đến nay đạt khoảng 178 tỷ đồng. Khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán đợt 1 đạt hơn 39,5 tỷ đồng; dự kiến trong tháng 11/2026 tiếp tục nghiệm thu, thanh toán đợt 2 khoảng 134,3 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 dự kiến đạt hơn 173,8 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch vốn.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các địa phương và đơn vị về tình hình triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Tại buổi làm việc với các xã, phường có dự án đi qua, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và các giải pháp tháo gỡ. Các địa phương cam kết tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã đề ra.

Ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành.

Các xã, phường có dự án đi qua cần rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương tổ chức chi trả, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Lưu Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn

Đối với những trường hợp còn ý kiến khác nhau, cần tăng cường đối thoại, giải thích rõ các chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của người dân. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn

Đặc biệt, đồng chí Bùi Thắng lưu ý, trong quá trình triển khai dự án, các địa phương phải quan tâm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân vùng bị ảnh hưởng; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, công khai, minh bạch và công bằng.

Việc tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, sâu sát cơ sở, kết hợp đối thoại trực tiếp để tạo sự chia sẻ, đồng thuận cao nhất trong Nhân dân. Quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản và sinh kế của người dân cần được xem xét thấu tình, đạt lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ông Trần Pháp, Giám đốc doanh nghiệp dự án phát biểu tại buổi làm việc

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng chí Bùi Thắng yêu cầu tiếp tục tăng cường trang thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đối với từng đoạn tuyến, từng hạng mục công trình.

Đồng thời, cần tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng ca, tăng kíp phù hợp, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng, nhất là những vị trí đã có mặt bằng sạch. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

Lãnh đạo các địa phương có tuyến cao tốc đi qua tham dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận mặt bằng, tổ chức thi công và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại hiện trường; chủ động chuẩn bị vật tư, vật liệu, nhân lực, thiết bị, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai thi công.

Các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên cập nhật tiến độ, xác định rõ những công việc còn chậm và trách nhiệm thực hiện, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phát huy vai trò phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai; tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh buổi làm việc

Với khối lượng công việc còn lại khá lớn, đồng chí Bùi Thắng đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên công trường; lấy tiến độ, chất lượng công trình và sự đồng thuận của người dân làm những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện.

Qua đó, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần sớm hình thành tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực.