Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại mũi thi công trên địa bàn xã Gia Hiệp

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án có tổng chiều dài 73,615 km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, với tổng diện tích đất cần thu hồi 621,128 ha và 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 2.507 hộ gia đình, cá nhân và 12 tổ chức.

Đơn vị nhà thầu chủ động nguồn vật liệu, lắp đặt trạm trộn bê tông để thi công công trình

Đến ngày 19/11/2026, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.480 hộ, với tổng kinh phí 3.295,791 tỷ đồng, tương ứng 554,731 ha; đạt 98,41% số hộ và 89,31% diện tích dự án. Hiện còn khoảng 161 hộ cần phê duyệt phương án bồi thường, trong đó có 121 hộ thuộc diện phê duyệt bổ sung và 40 hộ phê duyệt phương án mới.

Đơn vị nhà thầu triển khai thi công đúc dầm các cầu vượt

Lũy kế đến nay, các đơn vị đã chi trả tiền bồi thường cho 2.388 hộ, với tổng kinh phí 2.983,355 tỷ đồng, tương ứng diện tích 404,1 ha. Diện tích mặt bằng đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 595,12/621,128 ha, tương đương 95,81% tổng diện tích thu hồi toàn dự án.

Trên tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đơn vị nhà thầu triển khai nhiều phương tiện, trang thiết bị, tích cực triển khai thi công

Về tiến độ thi công, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 đã phối hợp với doanh nghiệp dự án xây dựng bảng tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng đến hết năm 2026. Lũy kế giá trị sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 179,67 tỷ đồng, tăng 14,06 tỷ đồng so với thời điểm kiểm tra ngày 15/9/2026 (165,61 tỷ đồng).

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đối với công tác giải ngân, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 744,33 tỷ đồng, gồm 417,567 tỷ đồng vốn BOT và 326,767 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Đến nay, vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân 42,048 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Trong tháng 11 và 12/2026, dự kiến giá trị giải ngân, thanh toán khối lượng thi công hoàn thành của 5 gói thầu từ EC01 đến EC05 là 702,282 tỷ đồng. Trong đó, tháng 11 dự kiến 239,514 tỷ đồng và tháng 12 là 462,768 tỷ đồng.

Riêng nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến giải ngân 284,719 tỷ đồng, gồm khoảng 83,31 tỷ đồng trong tháng 11 và 201,41 tỷ đồng trong tháng 12; vốn nhà đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2026 là 417,567 tỷ đồng.

Ông Nhữ Văn Học, Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc trên địa bàn

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc đi qua địa bàn. Các vướng mắc trong quá trình triển khai cũng được các đơn vị báo cáo, đề xuất phương hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, đại diện Công ty Phương Thành báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc do đơn vị thực hiện

Tại buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao nhất trong Nhân dân, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; chủ động rà soát khối lượng hoàn thành, phối hợp thực hiện nghiệm thu, thanh toán và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch, nhất là trong hai tháng cuối năm 2026.