Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Cát Tiên

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (ở giữa) đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Nam Ninh, xã Cát Tiên

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc diễn ra tại ngày hội

Việc tổ chức ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường tình đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng.

Người dân tham dự ngày hội

Thôn Nam Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Ninh Đại, Ninh Hạ và Ninh Trung, hiện có 477 hộ với 1.939 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 117 hộ với 385 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan, Mường và H'Mông.

Năm 2026, toàn thôn có 472/477 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,32%; 100% hộ dân thực hiện nếp sống văn minh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,6%, 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, với 387 lượt người được khám sức khỏe định kỳ.

Trong phát triển kinh tế, thôn duy trì hoạt động của hợp tác xã và 2 tổ hợp tác sản xuất lúa ST25; xây dựng, duy trì 1 sản phẩm OCOP măng lồ ô phơi khô.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp được trưng bày tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Nam Ninh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bùi Thắng đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đồng chí Bùi Thắng mong muốn tinh thần của ngày hội tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, góp phần xây dựng thôn Nam Ninh đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh việc phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Tiến Thắng và các tổ hợp tác sản xuất lúa ST25.

Đồng thời, khuyến khích người dân liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; quan tâm hỗ trợ các hộ còn khó khăn, tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Người dân háo hức tham gia trò chơi dân gian lày cỏ

Đối với lĩnh vực văn hóa, đồng chí Bùi Thắng đề nghị gắn kết chặt chẽ việc xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; chú trọng gìn giữ phong tục, tập quán của các dân tộc, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng mong muốn tinh thần của ngày hội tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, góp phần xây dựng thôn Nam Ninh đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng cùng đại diện lãnh đạo tỉnh trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dịp này, đồng chí Bùi Thắng đã tham quan các sản phẩm nông nghiệp được trưng bày tại ngày hội và các nông sản địa phương. Qua đó tìm hiểu thêm về tình hình sản xuất và tiềm năng phát triển kinh tế của người dân.

Đồng chí Bùi Thắng cùng đại diện lãnh đạo tỉnh trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lãnh đạo xã Cát Tiên cũng trao quà hỗ trợ các hộ nghèo và động viên cán bộ, Nhân dân thôn Nam Ninh.