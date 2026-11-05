Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Tam Sơn và Hải Lựu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị An.

Trao tặng Huy hiệu và chúc mừng các đảng viên lão thành, đồng chí Bùi Huy Vĩnh đã bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đồng chí trong suốt 80 năm gắn bó với Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của cả chi bộ, đảng bộ và của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí đề nghị các đảng viên lão thành tiếp tục vận động con cháu và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Tam Sơn và Hải Lựu thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi; chủ động lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu, những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đảng viên lão thành, từ đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.