Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hoàng Minh Thoa

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Hoàng Minh Thoa.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trân trọng trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đảng viên lão thành Hoàng Minh Thoa. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của người đảng viên lão thành trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Hoàng Minh Thoa. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Hoàng Minh Thoa tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, là tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, tấm lòng son sắt với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đối với gia đình đảng viên Hoàng Minh Thoa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành; phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Bình Phú ngày càng trong sạch, vững mạnh.