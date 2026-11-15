Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Lồ Diềm

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hộ nghèo thôn Lồ Diềm.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành.

Thôn Lồ Diềm có 301 hộ với gần 1.100 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn Lồ Diềm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,8 triệu đồng/năm; toàn thôn có 157 hộ khá, giàu, chiếm 52,3%; 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường được quan tâm; an ninh, trật tự được giữ vững. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thôn ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, tổ dân phố là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức gắn với các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Sự kết hợp giữa đại đoàn kết, văn hóa và ý thức thượng tôn pháp luật gửi gắm thông điệp văn hóa là nền tảng tinh thần, đoàn kết là nguồn sức mạnh, ý thức chấp hành pháp luật là điều kiện quan trọng để xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Lồ Diềm đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; phát huy dân chủ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Lồ Diềm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Trạm Thản tặng hoa, quà Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Lồ Diềm.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân; nâng cao kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng những tiện ích của chuyển đổi số.

Cùng với đó, gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc quê hương Đất Tổ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết.

Thôn Lồ Diềm khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở.

Song song với đó, cần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng cộng đồng kỷ cương, văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Trạm Thản, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân thôn Lồ Diềm tham gia tìm hiểu pháp luật tại ngày hội.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu bản sắc văn hóa, văn minh và hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao 20 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Tư pháp hỗ trợ 10 triệu đồng cho thôn Lồ Diềm để tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thôn Lồ Diềm cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp trong xây dựng cộng đồng và thực hiện các phong trào, cuộc vận động năm 2026.