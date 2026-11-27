Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhận bảng tượng trưng của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị đóng góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp với Đoàn đặc khu Phú Quốc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang sẽ đo thị lực, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân đặc khu Phú Quốc trong hai ngày 28 và 29/11/2026

Theo kế hoạch, trong hai ngày 28 và 29/11, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang sẽ đến các khu phố trên địa bàn đặc khu để đo thị lực, khám sàng lọc bệnh lý về mắt, tư vấn phương pháp điều trị và cấp phát thuốc miễn phí.

Chương trình ưu tiên người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Qua đó, người dân có thêm điều kiện phát hiện sớm bệnh lý về mắt, được tư vấn chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo do ông Đinh Văn Nơi phát động thời gian qua nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng. Chương trình là hoạt động cụ thể của tuổi trẻ Công an cửa khẩu cùng các đơn vị đồng hành nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc phát biểu tại lễ khởi động chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang và các đơn vị phối hợp. Đồng chí đánh giá chương trình có ý nghĩa nhân văn, vừa hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe, phát hiện và điều trị bệnh lý về mắt, vừa thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân tiếp tục đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giúp đỡ những trường hợp cần hỗ trợ.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trao quà và tiền mặt cho người dân trên địa bàn đặc khu.

Đề cập công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ sự kiện đối ngoại, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Dịp này, Ban tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu.

TRUYỀN THUYẾT