Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi: Đẩy nhanh lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Phú Quốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi tặng quà lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Phú Quốc.

Ngày 5/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc.

Tại đây, đồng chí Đinh Văn Nơi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, chia sẻ những khó khăn của các lực lượng làm nhiệm vụ; đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, các lực lượng cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, đoàn công tác trao 7 phần quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng.

Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc hiện quy tập 3.292 mộ liệt sĩ, trong đó có 3 mộ tập thể và 1.775 mộ chưa có thông tin. Công tác lấy mẫu hài cốt đang được triển khai nhằm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, cung cấp thêm thông tin cho thân nhân.