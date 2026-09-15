Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Mạnh Linh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chấn Thịnh.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định 458-QĐ/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Theo Quyết định, đồng chí Đồng Mạnh Linh thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Chấn Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.

Khẳng định chủ trương điều động cán bộ về cơ sở là bước chuyển quan trọng giúp cán bộ trưởng thành qua thực tiễn, đồng chí cho rằng: Bên cạnh những thuận lợi phát triển, Chấn Thịnh cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Do đó, trên cương vị mới, đồng chí Đồng Mạnh Linh cần cùng tập thể Đảng ủy xã chia sẻ trách nhiệm, chủ động chọn cách làm phù hợp nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa chủ trương đi vào cuộc sống. Song song với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, địa phương cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ưu tiên tháo gỡ các "điểm nghẽn" và giải quyết dứt điểm những vấn đề thiết thực mà Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.

Để đồng chí tân Phó Bí thư Đảng ủy xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị Ban Chấp hành, chính quyền và các đoàn thể xã Chấn Thịnh luôn giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để đồng chí Đồng Mạnh Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Đồng Mạnh Linh - tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy xã Chấn Thịnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Đồng Mạnh Linh ﻿phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh, đồng chí Đồng Mạnh Linh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm sẵn có, cùng tập thể Đảng bộ xã Chấn Thịnh giữ vững đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo xã Chấn Thịnh và xã Gia Hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.