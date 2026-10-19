Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang: Tư duy quản trị nguồn lực, kiến tạo giá trị phát triển

Chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế

Với địa hình miền núi, tiềm năng nông, lâm nghiệp phong phú và những khác biệt về điều kiện phát triển giữa các khu vực, Tuyên Quang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đồng thời tổ chức lại các nguồn lực theo hướng đồng bộ, bền vững. Bài toán phát triển không chỉ là có thêm nguồn vốn hay mở rộng quy mô sản xuất, mà quan trọng hơn là làm thế nào để những lợi thế sẵn có tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Yên Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh yêu cầu cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và thương mại điện tử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung

Định hướng này đặt trọng tâm vào chất lượng và khả năng kết nối thị trường, thay vì chỉ dừng ở sản lượng. Khi sản xuất, chế biến và tiêu thụ được liên kết chặt chẽ, nông sản địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập cho người sản xuất. Đồng thời, sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi liên kết có thể tạo thêm động lực cho đổi mới công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây cũng là góc nhìn quan trọng trong quản trị phát triển: Không khai thác tiềm năng một cách riêng lẻ, mà phải tạo được sự kết nối giữa các nguồn lực, từ đất đai, lao động, hạ tầng đến năng lực tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả thực thi

Nếu tổ chức lại sản xuất là một hướng tạo động lực tăng trưởng, đổi mới phương thức quản trị chính là điều kiện để các nguồn lực được huy động và sử dụng hiệu quả.

Cũng tại Đại hội Đảng bộ xã Yên Sơn, bà Lê Thị Kim Dung yêu cầu địa phương lấy sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân làm thước đo phục vụ của bộ máy chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tầm nhìn, tư duy đổi mới, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, thông minh và hiệu quả.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp vận hành, những yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực. Chất lượng quản trị không chỉ nằm ở việc sắp xếp tổ chức hay hoàn thiện quy trình, mà phải được thể hiện qua khả năng giải quyết công việc, phối hợp giữa các cấp, xử lý những vướng mắc phát sinh và đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Đối với quản lý nguồn lực công, hiệu quả thực thi còn gắn với việc xác định rõ mục tiêu, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả. Một chủ trương đúng chỉ có thể tạo ra giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc; một nguồn lực được đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi tạo ra chuyển biến tương xứng trong thực tế.

Chuyển đổi số cũng cần được nhìn nhận từ góc độ đó. Số hóa không đơn thuần là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử, mà phải góp phần giảm thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng đổi mới quy trình và trách nhiệm của đội ngũ thực thi.

Việc đặt sự hài lòng của nhân dân làm thước đo vì thế không chỉ là yêu cầu về thái độ phục vụ, mà còn là cách tiếp cận hướng tới hiệu quả cuối cùng của quản trị: các quyết sách phải tạo ra kết quả cụ thể, có thể nhận diện trong đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung tặng máy tính cho Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lũng Cú.

Tư duy phát triển bền vững không chỉ thể hiện ở việc khai thác lợi thế kinh tế hay nâng cao hiệu quả điều hành, mà còn ở khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận những dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là giáo dục tại các địa bàn còn khó khăn.

Dự lễ động thổ Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lũng Cú tại xã Lũng Cú vào ngày 19/3/2026, bà Lê Thị Kim Dung nêu rõ: “Muốn tạo cơ hội để các em vươn lên, trước hết phải quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời chăm lo đời sống, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác. Mỗi em học sinh, dù ở vùng thuận lợi hay vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đều cần được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt hơn. Đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là tạo nền tảng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai”.

Từ phát triển nông nghiệp đến đầu tư giáo dục, có thể thấy một điểm chung trong các định hướng được bà Lê Thị Kim Dung đề cập: Nguồn lực cần được sử dụng gắn với mục tiêu cụ thể và lợi ích lâu dài. Phát triển kinh tế tạo điều kiện nâng cao đời sống; quản trị hiệu quả giúp các chính sách đi vào thực tế; còn giáo dục góp phần xây dựng nền tảng nhân lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang

Trong đời sống chính trị, xã hội, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào công tác lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực. Đảm nhiệm những trọng trách đó đòi hỏi năng lực chuyên môn, bản lĩnh trước những vấn đề phức tạp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm đối với tập thể, cộng đồng.

Với Tuyên Quang, hành trình phát triển đòi hỏi sự kết hợp giữa khai thác tiềm năng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị. Những mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được khi các cấp, các ngành cùng hành động với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện về bà Lê Thị Kim Dung gợi mở một góc nhìn về vai trò của nữ lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới: Bản lĩnh thể hiện qua khả năng đảm đương trọng trách, còn sự tận tâm được khẳng định bằng tinh thần trách nhiệm với công việc và những vấn đề thiết thực của người dân. Đó cũng là yêu cầu chung đối với công tác lãnh đạo, quản lý - lấy hiệu quả thực chất làm thước đo và hướng mọi nguồn lực đến mục tiêu phát triển bền vững.