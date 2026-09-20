Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh: Thực hiện hiệu quả phương châm '4 tại chỗ' trong ứng phó với thiên tai

Dự khai mạc có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh.

Khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự xã Nguyễn Huệ và Trà Lĩnh năm 2026.

Tại chương trình đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026; quán triệt nhiệm vụ, nội dung và các quy ước trong diễn tập.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Đảng ủy, UBND 2 xã Nguyễn Huệ và Trà Lĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rà soát, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia. Đồng thời, chuẩn bị khu vực thực binh, thao trường và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng yếu, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng. Thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chú trọng tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, nhất là trong “thời gian vàng” ứng phó thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, xử lý nhanh các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo.

Đề nghị Ban chỉ đạo và các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hành diễn tập nghiêm túc, bám sát kế hoạch; chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần chủ động cho các lực lượng tham gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, cơ sở vật chất và tài sản.

Đồng thời, khắc phục bệnh thành tích; đánh giá khách quan, thực chất, tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra công tác chuẩn bị khu vực thực binh tại xã Nguyễn Huệ.

Sau khai mạc, diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh tại xã Nguyễn Huệ và xã Trà Lĩnh sẽ diễn ra vào ngày 21/9.