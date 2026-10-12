Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh: Các cơ quan chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc

Tham dự có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến đối với 12 dự án luật thuộc các lĩnh vực nội chính, kinh tế, văn hóa - xã hội; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Đề nghị tại hội nghị, các cơ quan tập trung trao đổi, làm rõ 5 nội dung trọng tâm: Đánh giá thực chất tình hình kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; xác định những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cần ưu tiên kiến nghị giải quyết; tiếp tục góp ý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; đánh giá việc trả lời, giải trình của các bộ, ngành đối với kiến nghị tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; trao đổi thông tin phục vụ kỳ họp, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Các ý kiến cần xuất phát từ thực tiễn, có căn cứ pháp lý, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu ý kiến về các nội dung, ý kiến của cử tri qua giám sát, tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%. Phân tích những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, triển khai dự án, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, các vấn đề về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phòng, chống thiên tai, quốc phòng, an ninh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tổng hợp những vấn đề phát sinh qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và thực tiễn thi hành pháp luật.

Đề xuất giải pháp xử lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và những nội dung cần tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền. Kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong thực hiện quy định về đất đai, môi trường, xây dựng, sử dụng rừng, chế độ, chính sách đối với giáo viên và người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức bộ máy, nhân lực cấp cơ sở và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, khi phát hiện những bất cập liên quan đến các dự án luật và nội dung được Quốc hội xem xét, các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi ý kiến qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để nghiên cứu, bổ sung, phục vụ hoạt động thảo luận, kiến nghị tại nghị trường.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị trao đổi thông tin, bảo đảm nội dung sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề phục vụ kỳ họp Quốc hội và được cử tri quan tâm. Các ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, tổng hợp, lựa chọn những vấn đề bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là những quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất trong quá trình thực hiện tại địa phương để phản ánh, kiến nghị tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.