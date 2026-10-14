Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh: Bảo đảm 14 xã tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích

Tham dự có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Qua các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 3 xã: Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh và Phục Hòa cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ và sự chuẩn bị, tổ chức thực hành của các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Các cuộc diễn tập hoàn thành nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực tiễn diễn tập giúp BCĐ đánh giá sát hơn chất lượng công tác chuẩn bị, khả năng vận hành cơ chế, chiều sâu tham mưu và phương pháp tổ chức thực hành; qua đó rút ra những kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức diễn tập trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại 14 xã còn lại, BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm từ 3 xã đã diễn tập; kịp thời khắc phục những hạn chế ngay từ khâu chuẩn bị; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức luyện tập thực chất, phát huy vai trò của từng cơ quan, ban, ngành và lực lượng tham gia. Qua đó, bảo đảm các cuộc diễn tập thiết thực, hiệu quả, sát tình hình thực tế địa phương và an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, BCĐ đánh giá xã Trà Lĩnh và Phục Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xã Nguyễn Huệ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan; duy trì công tác kiểm tra theo kế hoạch của BCĐ, tập trung khắc phục những hạn chế đã bộc lộ qua 3 cuộc diễn tập vừa qua. Yêu cầu rà soát, hoàn chỉnh nội dung, chương trình diễn tập; chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 14 xã còn lại tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.