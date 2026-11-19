Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan cơ sở vật chất của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan. Ảnh: Minh Phương

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan là 1 trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh được đầu tư xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa khu vực biên giới với các địa bàn khác.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường tổ chức dạy và học tại cơ sở mới, với quy mô 26 lớp, 840 học sinh và 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đến thăm và chúc mừng nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi thành lập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với lãnh đạo nhà trường, địa phương và các đơn vị liên quan. Ảnh: Minh Phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Việc xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm này.

Đồng chí Rah Lan Chung mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, với đặc thù địa bàn biên giới, nhà trường cần chú trọng gắn công tác giáo dục với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa và quà chúc mừng của tỉnh cho tập thể nhà trường. Ảnh: Minh Phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp hoạt động hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.