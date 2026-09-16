Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó. Ảnh: P.D

Xã SRó được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đăk Kơ Ning và SRó. Toàn xã có 6 làng với 1.696 hộ, 7.140 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82,13%. Hiện xã còn 398 hộ nghèo, chiếm 23,47%; 148 hộ cận nghèo, chiếm 8,73%.

Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,6 tỷ đồng, bằng 205,25% dự toán. Kế hoạch vốn năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 hơn 5,7 tỷ đồng để thực hiện 4 công trình, đến nay đã giải ngân 88,85% kế hoạch.

Nguồn vốn đầu tư công kéo dài sang năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện 2 công trình, đã giải ngân 48,26% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do xã quyết định đầu tư, tổng vốn hơn 4,1 tỷ đồng để thực hiện 5 công trình, đến nay đã giải ngân 79,02% kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó. Ảnh: P.D

Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng được xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Người dân trong xã đã đăng ký trồng 259 ha/190 ha rừng, đạt 136,6% kế hoạch; diện tích rừng đã trồng đạt 190,17 ha/190 ha, bằng 100,09% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được duy trì thông suốt. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, số hóa hồ sơ từng bước đi vào nền nếp.

Đảng bộ xã hiện có 14 tổ chức đảng trực thuộc với 348 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, xã đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Cấp ủy các tổ chức đảng sau sắp xếp được kịp thời kiện toàn, bảo đảm hoạt động của các chi bộ liên tục, ổn định. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ được quan tâm thực hiện.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã SRó còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông liên thôn, đường ra khu sản xuất, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp, nhà bán trú, trụ sở làm việc và hạ tầng số. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; địa bàn lâm nghiệp rộng trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở còn mỏng, phương tiện tuần tra và nguồn kinh phí phục vụ công tác còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, xã SRó kiến nghị tỉnh và ngành giáo dục quan tâm xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn theo hướng trường trung tâm phục vụ liên xã SRó - Đăk Song. Sớm xác định phạm vi, ranh giới và phương án triển khai Dự án Trung tâm Huấn luyện quân sự 2, đồng thời xây dựng phương án tổng thể về bồi thường, tái định cư, đất sản xuất và sinh kế, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với ổn định lâu dài đời sống nhân dân. Địa phương cũng kiến nghị ưu tiên nâng cấp các tuyến đường liên xã, đường ra khu sản xuất và đẩy nhanh tiến độ Dự án cầu Đăk Pơ Kơ.

Chủ tịch UBND xã SRó Nguyễn Ngọc Sơn kiến nghị, đề xuất một số vấn đề tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã SRó đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ sau sắp xếp, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị địa phương xác định rõ tiềm năng, lợi thế, tập trung các giải pháp giảm nghèo phù hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống người dân.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo lĩnh vực y tế, giáo dục; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho Đảng ủy xã SRó. Ảnh: P.D