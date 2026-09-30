Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm và trao đổi với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 35 năm ngày Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những khó khăn, hạn chế và “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, qua đó tạo thêm dư địa và động lực mới cho phát triển.

Theo đó, tỉnh đang tập trung rà soát, xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong từng lĩnh vực, từng địa bàn để có giải pháp xử lý cụ thể, quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt là tập trung triển khai nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” và “1 xuyên suốt”, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng tại buổi trao đổi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho biết, Thanh Hóa đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; trong đó định hướng xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao đổi với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026 và những công việc tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng.

Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức phát triển 5 trung tâm động lực gồm Nghi Sơn, đô thị Thanh Hóa và vùng phụ cận, Sầm Sơn - Hải Tiến, Bỉm Sơn - Thạch Quảng, Lam Sơn - Sao Vàng theo hướng liên kết chặt chẽ về hạ tầng, sản xuất và dịch vụ. Qua đó, phát huy thế mạnh từng khu vực, tạo thêm việc làm, lan tỏa cơ hội phát triển tới nông thôn, miền núi và khắc phục đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng tại buổi nói chuyện.

Tập trung chỉ đạo khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc về đất đai, mặt bằng và thủ tục; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Cùng với quản lý thu, chống thất thu, tỉnh sẽ chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, từng bước giảm phụ thuộc vào thu từ đất; phát triển thương mại, dịch vụ logistics gắn với Cảng Nghi Sơn để mở rộng nguồn thu bền vững.

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong mong muốn các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã tặng hoa và quà chúc mừng Câu lạc bộ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 35 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Tại buổi trao đổi, đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cũng đã trao đổi với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng về tình hình đầu tư và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.