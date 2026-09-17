Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô kiểm tra thực địa quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu công nghiệp Thanh An.

Thực hiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/1/2024 và nội dung điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/2/2026, Điện Biên định hướng hình thành không gian sản xuất tập trung gắn với kết nối giao thông, vùng nguyên liệu, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tỉnh định hướng hình thành 4 KCN, gồm Thanh An, Thanh Minh, Mường Thanh, nghiên cứu hình thành thêm một KCN bám tuyến cao tốc CT.03 và một KCN khác khi có nhà đầu tư quan tâm; định hướng phát triển 14 CCN trên địa bàn.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại KCN Thanh An, xã Thanh An và CCN Thanh Yên 2, xã Thanh Yên, xem xét điều kiện quỹ đất, khả năng kết nối hạ tầng và những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

KCN Thanh An có diện tích khoảng 107ha, hiện đang triển khai lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu; UBND xã Thanh An phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan, cộng đồng dân cư. Đồ án đang được tổng hợp, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện. Công ty Cổ phần Hòa Phú đề nghị được nghiên cứu, khảo sát địa điểm để lập hồ sơ đề xuất đầu tư.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

CCN Thanh Yên 2 có quy mô định hướng 40ha; nhà đầu tư đề xuất phạm vi nghiên cứu khoảng 29,8ha tại thôn Yên Trường. Công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh Điện Biên đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Hiện CCN đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập và đánh giá nhà đầu tư; chưa có quyết định thành lập, chưa hoàn tất lựa chọn chủ đầu tư và chưa triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe báo cáo tình hình triển khai các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, cập nhật đến ngày 14/9/2026.

Đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, môi trường, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, triển khai các dự án theo quy hoạch.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch báo cáo tình hình triển khai khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô đề nghị xã Thanh An khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Thanh An, trình thẩm định theo quy định. Rà soát phương án đấu nối giao thông, cấp nước, điện, xử lý nước thải, san nền và xác định vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật; lập đề xuất chủ trương đầu tư khu tái định cư phù hợp quy hoạch chung của xã và hoàn thiện danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, khẩn trương triển khai lựa chọn nhà đầu tư, hoàn tất thủ tục thành lập KCN; giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tiếp tục làm đầu mối; Sở Tài chính chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư.

Đối với CCN Thanh Yên 2, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị Sở Công Thương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét thành lập CCN; xã Thanh Yên rà soát quy hoạch chi tiết, nhất là phương án xử lý môi trường, nước thải và đấu nối hạ tầng giao thông, điện, nước, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung.