Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Chi

Tại thôn Bình Liêm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Chi cùng gia đình. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của đồng chí Nguyễn Thị Chi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Chi sinh ngày 10/11/1928, quê quán xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 1/10/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 1/2/1949. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, gắn bó với phong trào cách mạng và các hoạt động ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ và Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Chi và gia đình

Từ những ngày đầu tham gia đoàn thể thiếu nhi vào tháng 8/1945, đồng chí Nguyễn Thị Chi sớm tham gia các phong trào phụ nữ tại địa phương. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm các nhiệm vụ như: Bí thư Phụ nữ xã Tân Phong; Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Tân Phong; Huyện ủy viên, Bí thư Phụ nữ huyện Bình Xuyên. Đồng chí còn tham gia lực lượng dân quân du kích, dân công phục vụ chiến trường Tây Bắc.

Sau năm 1975, đồng chí tiếp tục công tác trong lĩnh vực bảo vệ bà mẹ và trẻ em, giáo dục tại huyện Mê Linh và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1/1986, đồng chí nghỉ hưu. Đến tháng 3/1990, đồng chí chuyển về sinh sống tại thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (ngoài cùng bên trái) trò chuyện cùng đồng chí Nguyễn Thị Chi

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Chi đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Huân chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Chi và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại buổi lễ

Quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên Nguyễn Thị Chi là tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng, lòng trung thành với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Chi; chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi Đảng, người có công và các đồng chí lão thành cách mạng.

Ông Mai Xuân Thịnh - con trai đồng chí Nguyễn Thị Chi phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện gia đình, ông Mai Xuân Thịnh - con trai đồng chí Nguyễn Thị Chi bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đồng chí được nhận phần thưởng cao quý của Đảng sau chặng đường dài phấn đấu, cống hiến.

Thay mặt gia đình, ông Mai Xuân Thịnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã dành tình cảm, sự động viên đối với đồng chí Nguyễn Thị Chi và gia đình. Đây là nguồn động viên để con cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, sống có trách nhiệm và tích cực đóng góp cho quê hương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thành viên đoàn công tác, lãnh đạo xã Bắc Bình chụp hình lưu niệm cùng đảng viên Nguyễn Thị Chi và gia đình tại buổi lễ

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 1.084 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó 1 đồng chí được trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.