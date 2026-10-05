Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ tiếp xúc cử tri phường Bình Thuận

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh gồm: đại biểu Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái) và Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương đã trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh đã tổ chức; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri ở kỳ họp trước; dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương báo cáo tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh, đường sá liên thôn xuống cấp, tình trạng hộ dân rào lối đi trái phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

Cử tri Bùi Minh Tài có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, các cử tri còn kiến nghị một số dự án trên địa bàn kéo dài nhiều năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến công tác tách thửa, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống của dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra, rà soát lại các dự án này còn hiệu lực không, kịp thời tháo gỡ cho dân.

Cử tri Võ Văn Thành có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng phản ánh tình trạng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai còn nhiều vướng mắc, thủ tục rườm rà khiến người dân đi lại nhiều lần.

Cử tri Phạm Thị Bùi có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri kiến nghị cần có chế độ hỗ trợ liên quan đến 3/7 hội đoàn thể đặc thù. Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cần mở rộng cửa chính, thuận lợi hơn trong việc phục vụ bệnh nhân và Nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều cử tri còn bức xúc về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, chưa xử lý triệt để…

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình, trả lời nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét, xử lý.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Sơn trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Qua các kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu địa phương, các ngành chức năng sớm rà soát các công trình trên địa bàn phường, nhất là các công trình dân sinh, dự án kéo dài, công trình giao thông xuống cấp, nhất là đẩy nhanh sửa chữa tuyến đường Phú Hội - Cẩm Hang - Sông Quao.

Yêu cầu địa phương cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, rà soát các kiến nghị và giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, hạn chế tình trạng người dân đi lại nhiều lần, làm mất lòng tin trong Nhân dân. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trả lời các kiến nghị của cử tri

Đối với 3 hội đặc thù chưa được hưởng chính sách, đồng chí Đặng Hồng Sỹ cho biết tỉnh đang nghiên cứu ban hành chính sách, kinh phí hoạt động của các hội và sớm ban hành trong thời gian tới. Qua đó, mong muốn các hội nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò là đầu mối của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Đối với các ý kiến liên quan đến tăng trưởng “2 con số”, các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sỹ tiếp thu, đồng thời thông tin cụ thể để các cử tri nắm thêm một số nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai như: Dự án đường Trần Quý Cáp, Dự án đường 719B, KCN Sơn Mỹ…

Bên cạnh đó, đại biểu cũng thông tin những kết quả nổi bật tỉnh Lâm Đồng đạt được trên nhiều mặt kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những dự án trọng điểm sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh.