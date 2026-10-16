Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm doanh nghiệp trồng hoa lan

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (đi thứ 2) thăm Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh, Phan Thanh Sang cho biết, hiện doanh nghiệp có diện tích khoảng 5 ha, tập trung đầu tư phát triển sản xuất hoa lan theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 200 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (đeo kính) tham quan quy trình đóng gói hoa lan của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh

Bên cạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho 160 lao động. Tất cả người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hoạt động của doanh nghiệp không chỉ góp phần phát triển ngành hoa của địa phương mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh thu hoạch hoa lan

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh trong phát triển ngành hàng hoa lan, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, doanh nghiệp cần quan tâm mở rộng liên kết với các nhà vườn, hợp tác xã để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Việc tăng cường liên kết sẽ góp phần chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao giá trị hoa lan của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (đi đầu bên trái) tham quan mô hình trồng hoa lan công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh

Cùng với phát triển sản xuất, doanh nghiệp cần chủ động kết nối với các doanh nghiệp du lịch, nghiên cứu mở dịch vụ tham quan du lịch tại khu sản xuất hoa lan. Qua đó, vừa quảng bá sản phẩm, giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, vừa tạo thêm giá trị từ sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 3 từ phải qua) tặng quà cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh

Tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị ông Phan Thanh Sang tiếp tục phát huy vai trò Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cùng các thành viên hiệp hội thúc đẩy xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất hoa. Trong đó, chú trọng liên kết sản xuất tuần hoàn từ cung ứng giống, cung cấp công nghệ và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên hiệp hội cũng như người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 5 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Yến Sang Anh

Qua đó, Hiệp hội Hoa Đà Lạt tiếp tục phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn; góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hoa và thúc đẩy ngành hoa của tỉnh phát triển bền vững.

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 diễn ra vào tháng 12 tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thành viên của Hiệp hội Hoa Đà Lạt tích cực tham gia, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự kiện, góp phần giới thiệu, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt đến người dân và du khách.