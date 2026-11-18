Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tiếp đoàn, về phía Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có PGS. TS Trần Cao Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các thầy, cô giáo trong nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời tri ân, chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, giảng viên và người lao động của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đối với Lâm Đồng trong thời gian qua

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao những đóng góp của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học; đặc biệt là định hướng làm chủ công nghệ chiến lược bằng trí tuệ, nhân tài Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình Lâm Đồng sau hợp nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cho biết, tỉnh có nhiều lợi thế về nông nghiệp, du lịch, công nghiệp năng lượng và khoáng sản. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, địa phương cần tháo gỡ khó khăn về kết nối giao thông, thu hút đầu tư và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Từ yêu cầu thực tiễn đó, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành với Lâm Đồng trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển địa phương. Tỉnh đang quan tâm thu hút nhân tài ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và công nghiệp chế biến khoáng sản.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ ghi nhận sự hỗ trợ của các trường thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đối với địa phương trong thời gian qua, đồng thời mong việc hợp tác giữa hai bên ngày càng gắn với nhu cầu cụ thể của tỉnh.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng, PGS. TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm, động viên của tỉnh Lâm Đồng đối với đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20/11. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và từng địa phương là chiến lược phát triển hiện nay của nhà trường.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm, động viên của tỉnh Lâm Đồng đối với cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, giữa tỉnh Lâm Đồng và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, điều cần thiết là phải xác định những nhiệm vụ cụ thể gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, hoạt động của doanh nghiệp tại Lâm Đồng để khoa học, công nghệ đóng góp thiết thực vào tăng năng suất lao động và phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự buổi thăm, chúc mừng chụp ảnh lưu niệm

PGS. TS Trần Cao Vinh cho biết, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Lâm Đồng cùng mạng lưới hợp tác quốc tế. Khi địa phương xác định rõ vấn đề cần giải quyết, các nhà khoa học có thể đến địa phương, tìm hiểu thực tế, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và cùng xây dựng giải pháp. Quá trình này cũng giúp giảng viên đưa những vấn đề thực tiễn vào chương trình đào tạo, để người học sớm nhận biết cơ hội nghề nghiệp tại địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi thăm, chúc mừng chụp ảnh lưu niệm

PGS. TS Trần Cao Vinh cho rằng, việc kết nối sinh viên với doanh nghiệp Lâm Đồng cần được thực hiện ngay trong quá trình học tập. Khi hiểu rõ môi trường làm việc và các lĩnh vực đang phát triển tại quê hương, sinh viên là người Lâm Đồng sẽ có thêm cơ sở để định hướng nghề nghiệp, trở về làm việc sau tốt nghiệp.

Đối với các thế mạnh của tỉnh, PGS. TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh mong muốn đơn vị sẽ cùng địa phương nghiên cứu giải pháp nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản, phát triển du lịch và kinh tế biển.

PGS. TS Trần Cao Vinh khẳng định sẵn sàng đồng hành với Lâm Đồng, đi sâu vào từng vấn đề cụ thể của địa phương và doanh nghiệp để hoạt động hợp tác tạo ra kết quả thiết thực.

Được thành lập năm 1995, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từng bước phát triển thành hệ thống đào tạo đa ngành với 8 trường đại học thành viên. Hiện nay, có hơn 115.000 người học đang theo học ở các bậc đào tạo. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 420 giáo sư, phó giáo sư và 1.300 tiến sĩ đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Song hành với việc đào tạo nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chú trọng nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác quốc tế. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 154 chương trình đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế, 8 nhóm ngành thuộc nhóm 500 thế giới.