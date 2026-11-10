Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với 3 xã ven biển

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội tại 3 xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong và Liên Hương tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản được duy trì; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước phát triển, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thường trực Đảng ủy xã Liên Hương

Các địa phương tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng kinh tế ven biển. Các công trình, dự án đầu tư công được quan tâm triển khai, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng nhu cầu dân sinh. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện theo quy định; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời.

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hảo

Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai. Hoạt động của chính quyền sau sắp xếp từng bước đi vào nền nếp; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương còn hạn chế trong khai thác tiềm năng kinh tế biển và phát triển các ngành dịch vụ; một số chỉ tiêu tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều.

Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phong

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Việc đánh giá cần được thực hiện cụ thể theo từng lĩnh vực, ngành kinh tế, từ nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng đến thương mại, dịch vụ và du lịch; xác định rõ những chỉ tiêu đã đạt, vượt và còn thấp để có giải pháp tập trung thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ lưu ý, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp, các xã cần quan tâm thống kê đầy đủ nguồn vốn đầu tư trong Nhân dân. Đối với công tác thu ngân sách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương rà soát các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất.

Các địa phương cần rà soát, kiểm kê, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, các cơ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; xác định rõ hiện trạng, mục đích sử dụng, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Để làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phát huy vai trò của thôn, khu dân cư trong nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

3 địa phương cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung còn hạn chế để tập trung khắc phục. Qua đó đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.