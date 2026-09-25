Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng ngập lụt Hàm Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với lãnh đạo phường Hàm Thắng để nắm tình hình ngập lụt trên địa bàn phường

Theo báo cáo của UBND phường Hàm Thắng, từ ngày 22 - 25/9, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc điều tiết nước từ hồ Sông Quao làm mực nước trên sông Cái và các sông, suối nhỏ qua địa bàn dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Hàm Thắng di chuyển tài sản ra vùng bị ngập (Ảnh: Ngọc Hiển)

Tình trạng ngập xuất hiện từ khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/9 và ảnh hưởng đến cả 9/9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong đó, các tổ dân phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Hòa, Phú Long và Phước Thiện Xuân bị ngập trên diện rộng.

Hiện trạng ngập nước trên Quốc lộ 1A đoạn gần cầu Bến Lội, qua phường Hàm Thắng (Ảnh: Ngọc Hiển)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND phường Hàm Thắng đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thông báo tình hình điều tiết nước hồ Sông Quao để người dân chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, phường huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân và lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

CSGT hỗ trợ người dân qua khu vực ngập nước ở Hàm Thắng

Đến 7 giờ ngày 25/9, toàn phường có khoảng 500 hộ bị ngập nước; đã di dời 443 hộ với 1.377 người đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa và trụ sở tổ dân phố. Công an tỉnh cũng tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ ứng cứu, di dời người dân. Phường huy động một trung đội dân quân cơ động tham gia hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (hàng đầu thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành và phường Hàm Thắng kiểm tra tình hình ngập ở tuyến đường Xoài Quỳ, phường Hàm Thắng

Mưa lũ cũng gây ngập khoảng 167 ha rau màu, lúa và thanh long; ảnh hưởng đến một số diện tích nuôi trồng thủy sản. Nhiều tuyến đường giao thông bị nước ngập, chảy tràn, một số vị trí xảy ra sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại; tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước khoảng 3,5 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cùng lãnh đạo các sở, ngành và phường Hàm Thắng kiểm tra tình hình ngập đoạn cầu Km 827, tuyến đường Xoài Quỳ, phường Hàm Thắng

Phường Hàm Thắng đã tổ chức hỗ trợ người dân di dời người già, phụ nữ, trẻ em và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, ngắt điện tại các khu vực ngập và đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để xác minh, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (đứng bên trái) thăm hỏi, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ chia sẻ khó khăn, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ tặng quà, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát những khu vực thường xuyên bị ngập, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hệ thống thoát nước phù hợp.

Địa phương cần vận động người dân chủ động dọn dẹp cây cối, vật cản tại các khu vực dòng chảy, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại khi xảy ra ngập lụt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ tặng quà, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm tiền và nhu yếu phẩm, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Tổ dân phố Phước Thiện Xuân và Tổ dân phố Kim Bình.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thành Công tặng quà, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt

Tại các điểm trao quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm hỏi, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn, chủ động bảo đảm an toàn trong những ngày mưa lũ; đồng thời mong người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.