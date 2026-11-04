Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra dự án giao thông tại Mũi Né

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (hàng đầu bên phải) kiểm tra thực tế tại dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng (ảnh Ngọc Hiển)

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 4,9 km. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và công trình chiếu sáng.

Đây là tuyến giao thông quan trọng tại khu vực Mũi Né, góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đến ngày 31/10/2026, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành 492/492 hồ sơ, đạt 100%. Tổng giá trị phương án bồi thường được phê duyệt hơn 189 tỷ đồng, đạt 98,12% kinh phí dự kiến.

Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng mới đạt khoảng 47% giá trị hợp đồng. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Như vậy, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công trên toàn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng mới đạt khoảng 47% giá trị hợp đồng; một số đoạn tuyến vẫn đang triển khai hệ thống thoát nước, nền đường và cấp phối đá dăm. Giá trị giải ngân vốn năm 2026 đạt gần 57,7 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 128,3 tỷ đồng, tương đương 44,95%.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm. Trên toàn tuyến, một số vị trí đã được thảm nhựa, song nhiều đoạn vẫn đang thi công hệ thống thoát nước, nền đường và các hạng mục phụ trợ.

Trong đó, đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến Trạm Y tế phường Mũi Né, khu vực từ bến xe Phương Trang đến nhà hàng Cánh Buồm Vàng và các đoạn từ nhà hàng Cánh Buồm Vàng đến cửa xả số 6, từ nhà hàng Viễn Phương đến cửa xả số 7, khu vực Làng Chài vẫn chưa hoàn thành. Tiến độ thi công tại cả 2 gói thầu đều còn chậm so với yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (hàng đầu thứ 3 từ trái qua) kiểm tra thực tế tại dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Trước tình trạng trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá tiến độ thực hiện dự án quá chậm, chưa tương xứng với điều kiện mặt bằng đã được giải quyết.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu đá, phải được các nhà thầu chủ động tính toán, xây dựng kế hoạch cung ứng ngay từ khi ký kết hợp đồng. Không thể lấy lý do thiếu nguồn vật liệu để giải thích cho việc thi công chậm trễ, nhất là khi nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng khối lượng thực hiện vẫn còn thấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo từng đoạn tuyến, từng hạng mục và mốc thời gian hoàn thành. Các nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Mặt bằng đã được bàn giao 100% nhưng tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng đang chậm so với yêu cầu.(Ảnh: Ngọc Hiển)

Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, có giải pháp khắc phục dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, không để tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.

Đối với chủ đầu tư, đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh cần phát huy vai trò điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế tại công trường, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ đã cam kết. Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu phải được thực hiện chủ động, nhưng không vì những khó khăn này mà buông lỏng trách nhiệm quản lý, điều hành và tổ chức thi công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ giao Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tiến độ dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Toàn cảnh dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải tập trung cao độ, xử lý dứt điểm những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Trường hợp không bảo đảm các mốc tiến độ đề ra và tiến độ đã cam kết, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh