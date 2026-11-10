Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Tuy Phong

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (hàng đầu bên trái) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tuy Tịnh 1, xã Tuy Phong

Thôn Tuy Tịnh 1 có 516 hộ với 2.079 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ nhỏ.

Năm 2026, dù còn nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, giá vật tư nông nghiệp tăng, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương trợ, người dân trong thôn đã nỗ lực duy trì sản xuất, ổn định đời sống và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và xã dự ngày hội

Các hoạt động xây dựng khu dân cư ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được quan tâm cứng hóa; các công trình thoát nước, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa được sửa chữa, nâng cấp với sự chung tay của Nhà nước và Nhân dân. Qua bình xét năm 2026, thôn có 488 hộ được đề nghị công nhận gia đình văn hóa, đạt 94,57%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại ngày hội

Trong công tác an sinh xã hội, các tổ chức, cá nhân đã vận động, hỗ trợ tiền và quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá ước trên 500 triệu đồng. Thôn đã xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng và đang triển khai hỗ trợ thêm 1 hộ khó khăn về nhà ở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (bên phải) tặng 5 triệu đồng cho thôn Tuy Tịnh 1

Thôn có mô hình “Bếp ăn từ thiện” do Chi hội Phụ nữ duy trì, trao từ 250 - 300 suất ăn mỗi tháng cho người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn thôn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (thứ 4 từ trái qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan tặng quà học sinh trên địa bàn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và Nhân dân thôn Tuy Tịnh 1 trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao những việc làm thiết thực của người dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, khuyến học và xây dựng các công trình dân sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phong Nguyễn Nữ Thanh Loan tặng quà cho thôn Tuy Tịnh 1

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

UBND xã Tuy Phong biểu dương gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề và tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Hội Phụ nữ và Công an xã Tuy Phong tặng quà cho các em học sinh

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng lưu ý địa phương tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy những mô hình giàu tính nhân văn như bếp ăn từ thiện, hỗ trợ nhà ở và học bổng cho học sinh khó khăn. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, tích cực tham gia phòng, chống ma túy, xây dựng khu dân cư an toàn, sạch, đẹp.

Bà con trong thôn dự ngày hội

Bà con trong thôn dự ngày hội

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao những phần quà động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn; khen thưởng, biểu dương gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026.

Quang cảnh ngày hội