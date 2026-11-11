Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Mũi Né

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (hàng đầu bên phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố 3, phường Mũi Né

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mũi Né Phạm Văn Nam (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí lãnh đạo phường dự ngày hội

Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu dự ngày hội

Tổ dân phố 3 hiện có 1.275 hộ với 5.926 nhân khẩu. Người dân chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, buôn bán nhỏ và một số ngành nghề khác.

Dù điều kiện kinh tế, công việc của mỗi gia đình có khác nhau, bà con luôn quan tâm, chia sẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua và cuộc vận động tại địa phương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao 5 triệu đồng tặng tổ dân phố 3

Trong năm 2026, tổ dân phố 3 có 999 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm trên 95%. Công tác an sinh xã hội được khu dân cư quan tâm thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ban Công tác Mặt trận đã vận động xây dựng 1 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 60 triệu đồng; phối hợp trao 150 phần quà Trung thu, tổng trị giá 22,5 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các khoản vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Phòng, chống thiên tai đều vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà học sinh hiếu học trên địa bàn

Cùng với chăm lo đời sống người dân, phong trào xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Trong năm, tổ dân phố tổ chức 25 đợt vệ sinh môi trường; vận động đóng góp 25 triệu đồng làm đường bê tông, mua máy bơm, ống nước, thuê nhân công thông cống, khắc phục ngập úng và lắp đặt thêm 2 camera an ninh.

Đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mũi Né khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện các phong trào

Tại Ngày hội, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 3 cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương.

Các hoạt động giao lưu văn nghệ, gặp gỡ, thăm hỏi cũng góp phần tạo không khí gần gũi, gắn bó giữa các gia đình trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Nghĩ tặng quà cho người dân khó khăn ở tổ dân phố 3

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tổ dân phố 3 tiếp tục đoàn kết, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn tặng quà cho học sinh hiếu học trên địa bàn

Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các công việc chung. Bên cạnh đó, khu dân cư tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường hẻm, cải thiện hệ thống thoát nước, giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Phó Chủ tịch HĐND phường Mũi Né Nguyễn Thị Bảo Hòa tặng quà cho các em học sinh

Tổ dân phố 3 kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần xây dựng phường Mũi Né ngày càng văn minh, thân thiện, phát triển bền vững.

Tổ dân phố 3 tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Dịp này, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng quà tổ dân phố 3 và học sinh hiếu học trên địa bàn.

Người dân tổ dân phố 3 dự ngày hội

Người dân tổ dân phố 3 dự ngày hội

Phường Mũi Né cũng biểu dương, khen thưởng tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua tại khu dân cư. Qua đó động viên mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng tổ dân phố 3 nói riêng, phường Mũi Né đoàn kết, nghĩa tình và ngày càng phát triển.