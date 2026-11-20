Cùng đi với đoàn có đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bìa trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi (bìa phải) nghe báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường gồm 24 gói thầu (8 gói xây lắp và 16 gói thiết bị).

Đến nay, phần xây lắp đã có 1 gói thầu hoàn thành; 7 gói thầu còn lại đang được tập trung thi công với khối lượng đạt từ 30% đến 90% so với hợp đồng.

Đối với phần thiết bị, có 7 gói thầu dự kiến sẽ được nhà thầu nhập về công trình trong tháng 12/2026; 9 gói thầu còn lại đang trong quá trình tổ chức thẩm định giá và lập dự toán.

Toàn cảnh khu vực thi công gói thầu số 27 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau đang tập trung rà soát toàn bộ các hạng mục, lập kế hoạch chi tiết và gắn trách nhiệm cụ thể từng bộ phận, cá nhân phụ trách, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Đoàn công tác làm việc với các đơn vị liên quan sau khảo sát thực tế.

Nhấn mạnh Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để công trình về đích đúng hẹn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 27 và 28, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

Trước hết, cần tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 27 và gói thầu số 28. Ban Quản lý dự án phải phát huy tốt vai trò điều phối chung, kết nối nhịp nhàng giữa tất cả các nhà thầu trên công trường, đảm bảo các hạng mục thi công đồng bộ và không xảy ra tình trạng chồng chéo hay chờ đợi lẫn nhau. Các đơn vị liên quan cần chủ động bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh, để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

“Từng nhà thầu khẩn trương xây dựng phương án thi công chi tiết cho từng phần việc, xác định rõ mốc thời gian bắt đầu, thời hạn hoàn thành và có cam kết kết quả cụ thể. Việc tăng tốc tiến độ phải đi đôi với yêu cầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tính thẩm mỹ của công trình và an toàn lao động”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công trên công trường.