Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên xã Trung Lộc và Nghi Lộc

Nghi lễ chào cờ tại Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Trung Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và 2 xã Trung Lộc, Nghi Lộc.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên

Tại xã Trung Lộc, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bút, sinh hoạt tại Chi bộ Hưng Xá.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Trường Giang đọc Quyết định trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của Ban Bí thư cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Ở tuổi 106, với 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Bút đã đi qua nhiều chặng đường lịch sử của quê hương, đất nước. Trong những năm tháng gian khó, đồng chí tích cực tham gia phong trào cách mạng, hoạt động phụ nữ và nông hội tại địa phương. Trải qua quá trình phấn đấu, cống hiến, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, vận động quần chúng đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua và phát triển quê hương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bút, sinh hoạt tại Chi bộ Hưng Xá, Đảng bộ xã Trung Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Đảng uỷ xã Trung Lộc trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 65 tuổi Đảng cho 33 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, địa phương cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Nguyễn Thị Bút, sinh hoạt tại Chi bộ Hưng Xá, Đảng bộ xã Trung Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Nghi Lộc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Chương, sinh hoạt tại Chi bộ Quán Hành 2.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Chương, sinh hoạt tại Chi bộ Quán Hành 2, Đảng bộ xã Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Với 98 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Chương có quá trình hoạt động cách mạng và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác. Đồng chí từng tham gia tổ chức thanh niên, lực lượng dân quân; trực tiếp phụ trách lực lượng nữ dân công phục vụ chiến dịch Thượng Lào; đảm nhiệm công tác phụ nữ ở cơ sở, tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giữ cương vị Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Chương được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, cùng nhiều phần thưởng khác.

Tiếp tục phát huy uy tín của các đảng viên cao tuổi

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng tại hai địa phương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ­- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng chúc mừng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của đảng viên; đồng thời là minh chứng cho lòng trung thành son sắt với Đảng, nghị lực và phẩm chất cao đẹp của người đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ cộng sản, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, chúc sức khoẻ đảng viên Nguyễn Thị Bút, sinh hoạt tại Chi bộ Hưng Xá, Đảng bộ xã Trung Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Trong bối cảnh Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai các chủ trương, đường lối mới của Đảng và Nhà nước, tiếp tục khắc phục những khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định vai trò quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên lão thành là nguồn động viên, điểm tựa tinh thần quý báu đối với cấp ủy, chính quyền và các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, chúc sức khoẻ đảng viên Nguyễn Thị Chương, sinh hoạt tại Chi bộ Quán Hành 2, Đảng bộ xã Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền hai địa phương phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy sự phát triển địa phương, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia như tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra.

Đồng thời với đó, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, động viên các đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên lão thành trong giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.