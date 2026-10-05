Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Lãnh đạo cơ quan có đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dự sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn

Chi bộ Chuyên đề hiện có 36 đảng viên, trong đó có 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sinh hoạt tại Chi bộ; cấp ủy Chi bộ gồm Bí thư, Phó Bí thư và 1 chi ủy viên.

Trong tháng 9, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tuyên truyền trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thời sự, kinh tế - xã hội và những vấn đề được dư luận quan tâm.

Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chuyên đề điều hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy

Các mảng chuyên môn tập trung phản ánh những giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phòng, chống thiên tai và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên đề phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, Chi bộ lãnh đạo sản xuất, phát sóng 43 chuyên đề, chuyên mục cùng nhiều phim tài liệu, phóng sự với các chương trình được đánh giá cao như: “Nghệ An - Tầm nhìn mới, khát vọng mới”, “Hồ Chí Minh - Vầng sáng soi đường”, “Từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số”. Chi bộ cũng phối hợp thực hiện điểm cầu truyền hình trực tiếp của VTV trong lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường liên cấp.

Đồng chí Chu Thị Khánh Ly - Phó Trưởng phòng, đảng viên Chi bộ Chuyên đề phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngô Nhật Lân - đảng viên Chi bộ Chuyên đề phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Các mảng Kinh tế, Pháp luật - Bạn đọc, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục và Y tế tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực, trong đó có giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, dân sinh, an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm mạng. Chương trình Miền núi - Dân tộc duy trì 24 chương trình phát thanh và 16 chương trình truyền hình bằng tiếng Thái, tiếng Mông.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ chú trọng. 100% đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết đầy đủ; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, đoàn kết.

Chi bộ duy trì sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và đảng phí trên hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Chuyên đề phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - đảng viên Chi bộ Chuyên đề phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, 8 lượt đảng viên đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trên các mặt công tác, trọng tâm là tuyên truyền, hoạt động tác nghiệp và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Các ý kiến cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung với lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy và Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động chuyên môn, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại sinh hoạt chi bộ Chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể Chi bộ Chuyên đề, đồng thời đánh giá đây là tập thể hội tụ nhiều mảng công việc song phát huy được năng lực và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Nhấn mạnh vai trò của Chi bộ, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn, qua đó đóng góp vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, nhất là định hướng, dẫn dắt dư luận, phân tích, bình luận chuyên sâu và phát triển báo chí dữ liệu.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận kết quả Chi bộ Chuyên đề đạt được, đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết của đảng viên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại sinh hoạt chi bộ Chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, từng bước đổi mới phương thức hoạt động.

Nội dung tuyên truyền phản ánh kịp thời các nhiệm vụ lớn, vấn đề được dư luận quan tâm; nhiều tác phẩm có chiều sâu, thể hiện bản lĩnh, tính chiến đấu, đoạt các giải thưởng báo chí. Công tác xây dựng Đảng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và chuyển đổi số được quan tâm.

Định hướng thời gian tới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư.

Các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy

Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, then chốt; đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân và thống nhất giải pháp khắc phục.

Đồng chí yêu cầu phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời phát huy dân chủ, ý chí và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Đối với sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ cần duy trì ít nhất mỗi quý một buổi, trường hợp cần thiết có thể tổ chức với tần suất cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn; mỗi tác phẩm báo chí cần góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội, phản ánh đời sống, cổ vũ nhân tố tích cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh với thông tin sai lệch, xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Chi bộ cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, khai thác hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử.