Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang và Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại xã Bảo Hà

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của tỉnh với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Hà.

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của xã Bảo Hà cơ bản ổn định; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc được duy trì liên tục. Xã có diện tích hơn 243 km², dân số hơn 34.000 người, sinh sống tại 39 thôn, trong đó có 15 thôn đặc biệt khó khăn. Đảng bộ xã hiện có 45 chi bộ, 8 đảng bộ trực thuộc với 1.664 đảng viên.

Trong 9 tháng năm 2026, các nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Trong 35 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; 5 chỉ tiêu đạt trên 80%; 5 chỉ tiêu đạt trên 50%; 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 5 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Hà báo cáo tại buổi làm việc.

Kinh tế của xã duy trì ổn định. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 14.377 tấn, vượt kế hoạch năm; trồng mới 290 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,39%.

Các cây trồng có thế mạnh như chuối, hồng không hạt, dâu tằm tiếp tục mang lại nguồn thu cho người dân. Xã hiện có 17 sản phẩm OCOP, gồm 5 sản phẩm 4 sao và 12 sản phẩm 3 sao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng năm 2026 ước đạt 164,3 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng, địa phương đón khoảng 774.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.877 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch năm.

Đồng chí Trần Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Bảo Hà phát biểu bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 122,9 tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã vượt dự toán, nhưng thu tiền sử dụng đất mới đạt hơn 58%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 161,5 tỷ đồng, bằng 79,4% kế hoạch.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Hoàng Linh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính tiếp tục được địa phương quan tâm. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 9.687 hồ sơ, trong đó có 8.970 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 9.665 hồ sơ, còn 22 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Công an xã đã đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính vào hoạt động, giúp người dân thực hiện nhiều thủ tục ngay tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Bảo Hà còn một số khó khăn, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ: Thu ngân sách chưa đạt tiến độ chung; tỷ lệ người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống ma túy còn nhiều áp lực.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bảo Hà.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bảo Hà trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Bảo Hà tập trung nhiều hơn vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn thấp và những công việc đang chậm tiến độ. Từng chỉ tiêu cần được rà soát cụ thể, xác định rõ phần việc đã hoàn thành, khối lượng còn lại, nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với thu ngân sách và đầu tư công, đồng chí Hoàng Giang yêu cầu địa phương rà soát các nguồn thu còn dư địa, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, bảo đảm đúng quy định. Giải ngân vốn phải gắn với tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn. Với các dự án lớn triển khai trên địa bàn, trong đó có tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, xã cần chủ động chuẩn bị về đất đai, mặt bằng, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Về du lịch, đồng chí đánh giá lượng khách đến Bảo Hà thời gian qua khá cao, nhưng cần quan tâm nhiều hơn đến giá trị mà du lịch mang lại. Việc số hóa đền Bảo Hà cần tiếp tục được khai thác hiệu quả, gắn với kết nối đền Bảo Hà, đền Cô Tân An, đền Hai Cô, đền Làng Lúc và các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, ẩm thực của địa phương. Qua đó, hình thành thêm các sản phẩm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Hoàng Giang cũng yêu cầu xã tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy; tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; duy trì chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công tác phòng, chống ma túy cần được thực hiện thường xuyên, gắn quản lý người nghiện, người sau cai với hỗ trợ việc làm, sinh kế và phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an xã Bảo Hà.

Đối với những kiến nghị của xã liên quan đến giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiến độ Dự án cầu Bảo Hà 2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cơ sở 2 tỉnh Lào Cai, đầu tư cầu Bảo Hà 3 và nhu cầu bố trí nhân lực, đồng chí Hoàng Giang giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Công ty Cổ phần IBG tặng máy vi tính hỗ trợ xã Bảo Hà trong công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần IBG trao tặng xã Bảo Hà 15 máy vi tính, hỗ trợ địa phương trong công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số.

Trước đó, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế việc vận hành các hạng mục thuộc Đề án số hóa toàn diện đền Bảo Hà và công tác chuẩn bị triển khai Dự án trùng tu, tôn tạo đền Cô Tân An.

Đồng chí Hoàng Giang và Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Dự án trùng tu, tôn tạo đền Cô Tân An.

Đồng chí Hoàng Giang và đoàn công tác kiểm tra thực tế việc vận hành các hạng mục thuộc Đề án số hóa toàn diện đền Bảo Hà.

Sau 5 tháng triển khai, Đề án số hóa toàn diện đền Bảo Hà đã hoàn thành các hạng mục, hình thành cơ sở dữ liệu số, không gian VR360, hệ thống camera AI và ứng dụng đền Bảo Hà với 17 nhóm tính năng. Từ khi đưa vào hoạt động ngày 24/8 đến ngày 5/10, ứng dụng ghi nhận gần 1.500 lượt tải và gần 16.000 lượt truy cập, góp phần đổi mới phương thức quản lý, quảng bá di tích và phục vụ người dân, du khách.