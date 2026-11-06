Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang tổng duyệt chương trình Lễ công bố Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh duyệt nghi thức trao tặng công trình phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến diễn ra ngày 9/11, Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai là đơn vị đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 2, khẳng định những nỗ lực trong xây dựng, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung, kịch bản và trình tự tổ chức buổi lễ được rà soát toàn diện, tập trung vào công tác đón tiếp đại biểu; nghi thức trao tặng công trình phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình văn nghệ chào mừng; nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình chiếu phóng sự, nhằm bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thống nhất, đúng kịch bản.

Tiếp đó, các đại biểu tổng duyệt các nội dung trọng tâm của buổi lễ gồm: Công bố, trao Bằng công nhận, biểu trưng trường chính trị đạt chuẩn mức 2 và tặng hoa chúc mừng; công bố quyết định, thực hiện nghi thức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; điều hành các phần phát biểu và kết thúc chương trình.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh duyệt nội dung trọng tâm của buổi lễ.

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu điều chỉnh, hoàn thiện một số nội dung và phương thức tổ chức chương trình thực sự trang trọng, ngắn gọn, khoa học, bảo đảm tính thống nhất và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bộ phận.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.