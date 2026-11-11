Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hòa Pháp)

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh Lào Cai.

Về phía vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hòa Pháp) có ông Pascal Duforestel - Ủy viên Hội đồng vùng phụ trách hợp tác quốc tế, Chủ tịch Vườn thiên nhiên cấp vùng Marais Poitevin, Trưởng đoàn cùng các thành viên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine cùng các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và tình nguyện viên Pháp đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong suốt những năm qua.

Đồng chí khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu và bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi làm việc.

Được thiết lập từ năm 2002, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine đã trải qua 6 giai đoạn, từng bước phát triển cả về quy mô và chiều sâu. Hiện hai bên đang triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2027. Sau hơn hai thập niên, các chương trình, dự án hợp tác đã ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường.

Một trong những kết quả nổi bật là chương trình đào tạo tiếng Pháp phục vụ phát triển du lịch. Trong giai đoạn 2013 - 2024, với sự hỗ trợ của vùng Nouvelle-Aquitaine, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 36 lớp đào tạo cho 580 học viên, trong đó hơn 80% là người dân tộc thiểu số tại Sa Pa. Chương trình góp phần nâng cao kỹ năng nghề, tạo thêm cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản, các chuyên gia Pháp đã hỗ trợ Lào Cai sưu tầm tư liệu, hình ảnh, bản đồ lịch sử; tư vấn phương pháp tổ chức trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, Dinh thự Hoàng A Tưởng và một số không gian phục vụ du lịch.

Những hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến du lịch của địa phương.

Ông Pascal Duforestel - Ủy viên Hội đồng vùng, phụ trách hợp tác quốc tế, Chủ tịch Vườn thiên nhiên cấp vùng Marais Poitevin, Trưởng đoàn (giữa) trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của tỉnh Lào Cai dành cho đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Pascal Duforestel - Ủy viên Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine, phụ trách hợp tác quốc tế, Chủ tịch Vườn thiên nhiên cấp vùng Marais Poitevin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của tỉnh Lào Cai dành cho đoàn.

Qua chương trình tham quan, tìm hiểu các dự án hợp tác tại Bắc Hà, Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên, ông Pascal Duforestel đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia Pháp và Việt Nam trong nghiên cứu, tư vấn, thiết kế các công trình bảo tồn di sản, gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương.

Các thành viên Đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nouvelle - Aquitaine (Cộng hoà Pháp) tham dự buổi làm việc.

Ông cũng ghi nhận hiệu quả thiết thực của chương trình đào tạo tiếng Pháp cho người dân địa phương, giúp nâng cao khả năng phục vụ khách quốc tế, phát triển du lịch cộng đồng và cải thiện thu nhập cho các hộ kinh doanh homestay.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, ông Pascal Duforestel bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp phát triển, mở rộng hệ thống trung tâm thông tin, dịch vụ du lịch tại Lào Cai; tăng cường các chương trình bảo vệ, bảo tồn rừng, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của vùng Nouvelle-Aquitaine đối với tỉnh Lào Cai, mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được duy trì, mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nouvelle - Aquitaine.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tổng hợp toàn diện kết quả buổi làm việc; rà soát, đánh giá các nội dung hợp tác đã triển khai, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu thực tiễn của mỗi bên; qua đó, củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chương trình hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, với những kết quả cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa hơn đối với sự phát triển của hai địa phương.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Lào Cai từ ngày 7 - 11/11, Đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine đã có chương trình tìm hiểu các dự án hợp tác về bảo tồn di sản, phát triển du lịch và sinh kế tại Bắc Hà, Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Trên cơ sở những hoạt động này, hai bên sẽ đánh giá hiệu quả hợp tác, xác định các nội dung cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.