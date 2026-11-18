Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ MTTQ trong toàn tỉnh.

Đồng thời khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.