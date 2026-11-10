Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang: Phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thành công mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa”

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Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Xác định xây dựng mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa” là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển ở cấp cơ sở; hướng tới xây dựng một xã phát triển toàn diện, bền vững, Đảng ủy xã Trấn Yên đã cụ thể hóa thành đề án và kế hoạch của xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở 60 tiêu chí chung của tỉnh, xã đã nghiên cứu bổ sung 8 tiêu chí đặc thù; xác định 85 nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn 15 mô hình thí điểm để triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với việc xây dựng đề án, kế hoạch, xã đã chủ động lựa chọn những nhiệm vụ thiết thực, sát với đời sống Nhân dân để tập trung triển khai ngay. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế” giai đoạn 2026 - 2030; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 32 hộ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai xây dựng mô hình “Thôn tự quản” gắn với thành lập các tổ liên gia tự quản; ban hành các nghị quyết chuyên đề về phong trào “Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông” và phong trào “Xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Địa phương cũng tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, phấn đấu ra mắt 2 thôn thông minh trong năm 2026 và hoàn thành tại 100% thôn trước năm 2029.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo xã Trấn Yên ấn nút ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh IOC xã Trấn Yên phiên bản 1.0.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung trọng tâm của đề án và kế hoạch thực hiện; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện đề án trong thời gian tới.

Cùng với đó, xã Trấn Yên đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng xã Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hạnh phúc, hoàn thành các tiêu chí mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" vào năm 2030” và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh IOC phiên bản Trấn Yên; ra mắt mô hình thôn tự quản gắn với xây dựng các tổ liên gia tại thôn.

Xã Trấn Yên ra mắt mô hình thôn tự quản gắn với xây dựng các tổ liên gia tại thôn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng thí điểm mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên và sự chung sức, sự đồng thuận của Nhân dân.

Để việc triển khai đề án được thống nhất, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể và Nhân dân xã Trấn Yên cần quán triệt 4 quan điểm xuyên suốt: xây dựng xã xã hội chủ nghĩa phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo kết quả; bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị; phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường của địa phương gắn với sự hỗ trợ của tỉnh và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp; triển khai thực hiện đề án với quyết tâm cao, bước đi phù hợp, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa kiểm nghiệm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị xã Trấn Yên tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung đề án vào nghị quyết, chương trình công tác hằng tháng, hằng năm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên lãnh đạo trong cả hệ thống chính trị theo phương châm "6 rõ - 1 xuyên suốt"; lựa chọn triển khai các mô hình sát điều kiện thực tế, xuất phát từ nhu cầu của người dân; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và quyền làm chủ của Nhân dân trong triển khai thực hiện.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh chủ động đồng hành, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ xã Trấn Yên và phường Lào Cai trong quá trình triển khai thực hiện đề án, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2027.