Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang dự chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

Tham dự chương trình có Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu hữu nghị và khát vọng Xòe Thái” gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm âm hưởng dân gian các dân tộc Lào Cai, góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời tạo không khí giao lưu đầm ấm, gần gũi.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu hữu nghị và khát vọng Xòe Thái” gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm âm hưởng dân gian các dân tộc Lào Cai.

Điểm nhấn của chương trình là các điệu múa dân gian, xòe truyền thống của đồng bào Thái Lào Cai - dân tộc có nhiều nét văn hóa tương đồng với Thái Lan. Các đại biểu, khách mời cùng hòa mình vào vòng xòe đoàn kết, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tham gia giao lưu tại chương trình.

Các đại biểu, khách mời cùng hòa mình vào vòng xòe đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Thông qua chương trình, tỉnh Lào Cai mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động trao đổi giữa hai quốc gia; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai tới Nhân dân nước bạn. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối và hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương, doanh nghiệp của Thái Lan.