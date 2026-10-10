Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang động viên các diễn viên luyện tập màn Đại Xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Tại sân vận động Nghĩa Lộ, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gặp gỡ, ân cần thăm hỏi, động viên các nghệ nhân, diễn viên và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tập luyện, để mang đến màn trình diễn đặc sắc trong đêm khai hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của âm nhạc và những điệu Xòe truyền thống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang đã hòa mình vào vòng Xòe cùng với các diễn viên.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (người đứng thứ 5, từ phải qua) cùng tham gia vòng Xòe đầy bản sắc của đồng bào Thái Mường Lò.

Sự quan tâm, động viên của đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã góp phần khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các diễn viên không chuyên nỗ lực hoàn thiện màn trình diễn, góp phần vào thành công của chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

Màn Đại Xòe năm nay do 2.026 diễn viên đến từ các xã, phường: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và Liên Sơn thể hiện. Đây là một trong những điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt khai hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm sắc màu dân tộc Thái, màn Đại Xòe còn góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy di sản phi vật thể của nhân loại; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Lò đến với đông đảo Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.