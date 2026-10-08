Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang: Chuẩn bị chu đáo cho Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo đó, Trường Chính trị tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kèm theo dự thảo chương trình Lễ trao tặng. Dự kiến, buổi lễ diễn ra vào ngày 19/10/2026, tại Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Lào Cai với sự tham dự của 250 đại biểu.

Tiến sĩ Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho buổi lễ.

Chương trình dự kiến gồm các nội dung: Đón tiếp đại biểu, trao tặng và khánh thành công trình "Phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", văn nghệ chào mừng, phần lễ chính.

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ được triển khai sớm. Đến nay, hệ thống văn bản, tài liệu, nội dung phục vụ buổi lễ đã được xây dựng, chuẩn bị đầy đủ, bao gồm: Dự thảo kế hoạch, chương trình, danh sách đại biểu, giấy mời, sơ đồ chỗ ngồi, kịch bản điều hành, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, phóng sự, chương trình nghệ thuật...

Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện công tác lễ tân, hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác cho buổi lễ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Đường và Văn phòng Tỉnh uỷ dự buổi làm việc báo cáo tiến độ các nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi lễ theo phân công.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và phường Cam Đường cũng đã báo cáo tiến độ các nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi lễ theo phân công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi lễ.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp đối với một số nội dung trong kịch bản điều hành, chương trình buổi lễ; lưu ý một số vấn đề liên quan công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu và các điều kiện khác.

Đồng chí đề nghị nhà trường, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát lại điều kiện, tiến độ, chất lượng các nội dung, phần việc để sớm hoàn thiện, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi lễ diễn ra trang trọng, thành công tốt đẹp.