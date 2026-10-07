Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang chủ trì giao ban công tác nội chính

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác nội chính.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tình hình địa bàn, lĩnh vực được nắm chắc; các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được kịp thời tham mưu, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bất ngờ, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai đúng chương trình, kế hoạch; các sai phạm được xử lý nghiêm, gắn với thu hồi tiền, tài sản thất thoát.

Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững biên giới, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn; tham gia hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất.

Công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; cải cách tư pháp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng xây xựng thể chế, hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, tiêu cực.

Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tiếp tục được tăng cường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết 6 vụ việc kéo dài nhiều năm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị giao ban công tác nội chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, phát biểu ý kiến làm rõ tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, bảo vệ toàn diện “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, chuyển từ “nắm vững” sang “làm tốt”, tạo chuyển biến thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đối với công tác nội chính, đồng chí đề nghị tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo đúng kế hoạch. Tăng cường nắm tình hình, dự báo, quản lý địa bàn; tập trung đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh thực hiện đầy đủ, hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026.

Về cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.