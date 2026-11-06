Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Ngọc Tuấn

Sáng 6-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 cho đảng viên Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1933, vào Đảng năm 1957), đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố 4, phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Hồ Xuân Trường gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Trần Ngọc Tuấn.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Ngọc Tuấn.

Tại gia đình đảng viên Trần Ngọc Tuấn, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Xuân Trường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của đảng viên Trần Ngọc Tuấn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Xuân Trường khẳng định, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của đảng viên Trần Ngọc Tuấn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Việc đảng viên Trần Ngọc Tuấn được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của Chi bộ Tổ dân phố 4, Đảng bộ phường Bắc Nha Trang và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Đảng viên Trần Ngọc Tuấn tặng tập ghi chép hồi ký cho đồng chí Hồ Xuân Trường.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chúc đảng viên Trần Ngọc Tuấn luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu của người đảng viên, quan tâm động viên con cháu và người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công; chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, đồng chí Trần Ngọc Tuấn tặng đồng chí Hồ Xuân Trường tập ghi chép hồi ký về quá trình tham gia hoạt động cách mạng của mình qua các thời kỳ. Đồng chí Hồ Xuân Trường trân trọng cảm ơn và đánh giá đây là nguồn tư liệu quý, ghi lại những chặng đường, dấu ấn lịch sử của đảng viên Trần Ngọc Tuấn; góp phần lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: VĂN GIANG