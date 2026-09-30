Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 30-9, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sakhone Phommalath - Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Hoài Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường và các đồng chí: Võ Hoàn Hải, Nguyễn Long Biên tại buổi làm việc.

Đồng chí Sakhone Phommalath phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, Việt Nam - Lào có mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; được Nhân dân hai nước gìn giữ, trao truyền và phát triển qua các thời kỳ. Trên nền tảng “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, tỉnh Khánh Hòa luôn xác định tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào và các địa phương của Lào là một nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất; nhấn mạnh những lợi thế nổi trội về kinh tế biển, du lịch, logistics, cảng biển và năng lượng. Khánh Hòa xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, là cực tăng trưởng cao của cả nước trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cho biết, Khánh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định mối quan hệ với Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống cần tiếp tục được củng cố, vun đắp và phát triển. Thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương của Lào, nhất là tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak được duy trì và phát triển tốt đẹp. Hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch, xúc tiến đầu tư và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và Nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa sẽ tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động hướng tới 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2027), góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tiếp, làm việc với đoàn.

Đồng chí Sakhone Phommalath và Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố nhận thức, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa Nhân dân hai nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác; đồng thời phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và các lực lượng làm công tác đối ngoại trong tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nội dung trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nhất là cách làm mới, hiệu quả trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội ngày càng có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa hai bên. Qua đó, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Đồng chí Hồ Xuân Trường tặng quà lưu niệm cho đồng chí Sakhone Phommalath.

Đồng chí Sakhone Phommalath tặng quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Sakhone Phommalath cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời bày tỏ sự vui mừng đối với những thành quả của tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Sakhone Phommalath cho biết, thời gian qua, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền và trên không gian mạng… Đồng thời, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thực hiện sáp nhập các cơ quan thuộc lĩnh vực thông tin đại chúng về Ban Tuyên huấn Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Tỉnh ủy Khánh Hòa trong công tác tuyên truyền, thông tin, công tác vận động quần chúng… nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Đối với tỉnh Khánh Hòa, công tác thông tin đối ngoại được triển khai với sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, luôn được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của tỉnh; lấy quảng bá hình ảnh Khánh Hòa gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế và phát huy lợi thế biển, đảo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền; chủ động tạo dựng môi trường thông tin tích cực; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, coi trọng quan hệ với Lào; phát huy các sự kiện quốc tế, văn hóa, du lịch làm “điểm chạm” để quảng bá hình ảnh địa phương…

Các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Sakhone Phommalath và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, nội dung trao đổi thiết thực của Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh. Đối với những nội dung trao đổi hỗ trợ, phối hợp của đoàn, đồng chí Hồ Xuân Trường giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung, hoạt động thiết thực, hợp tác thực chất giữa các địa phương của Lào và tỉnh Khánh Hòa nhân dịp tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào trong năm 2027, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào…

VĂN GIANG - CÔNG ĐỊNH