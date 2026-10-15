Chiều 15-10, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của đại hội. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, giúp đại hội diễn ra thuận lợi, thành công.

Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh để Ban Trị sự thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ phật sự trong nhiệm kỳ mới. Ban Trị sự khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành với cấp ủy, chính quyền; vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Hòa thượng Thích Huệ Thông tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Hồ Xuân Trường.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ vui mừng chào đón Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến thăm và thông tin kết quả đại hội; đồng thời gửi lời chúc mừng thành công của đại hội và các vị chức sắc được tín nhiệm suy cử tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Ban Trị sự cùng toàn thể chư tôn đức, tăng, ni, phật tử dồi dào sức khỏe, an lạc, hoàn thành tốt các chương trình, hoạt động phật sự đã đề ra.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận từ tháng 7-2025 đến nay, nhất là những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đồng chí trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự, chư tôn đức, tăng, ni và đồng bào phật tử đối với sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Hồ Xuân Trường mong muốn, thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Giáo hội; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mức hai con số, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, triển khai hiệu quả các chương trình Phật sự, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc…

* Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và ra mắt Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa thượng Thích Huệ Thông gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ để Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành tốt công tác phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự, chư tôn đức, tăng, ni, phật tử trong công tác phật sự, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí mong muốn Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội; chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.