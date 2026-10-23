Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều 23-10, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo, trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 đề án, 41 kế hoạch và 18 báo cáo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác dân vận; quản lý báo chí và xử lý, định hướng dư luận xã hội. Ban cũng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; tăng cường phối hợp trong xử lý các vấn đề báo chí, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhất là trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng thông tin đối với những vấn đề dư luận quan tâm và triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các dự án trọng điểm của tỉnh. Lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời, thống nhất nội dung tuyên truyền, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai kịp thời, nghiêm túc. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng báo chí và dư luận xã hội có chuyển biến; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục được đổi mới, phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt của cấp ủy về công tác tư tưởng; chủ động nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, không để bị động, bất ngờ. Trọng tâm là chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; thường xuyên rà soát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Trong đó, cần nắm chắc tình hình tư tưởng từ cơ sở, kết hợp mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, thông tin báo chí, không gian mạng và khảo sát thực tiễn; tham mưu cấp ủy chỉ đạo từ sớm, từ cơ sở; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, người làm công tác tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ, tích cực với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; kịp thời giải thích, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, chú trọng việc đổi mới công tác tuyên truyền và truyền thông chính sách, nhất là chủ trì định hướng nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; cung cấp tài liệu, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống tuyên giáo cơ sở triển khai thống nhất. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, phân công lực lượng, tổ chức phối hợp và kiểm tra kết quả thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời thông tin xấu, độc, sai sự thật; tham mưu ứng phó những vấn đề có nguy cơ tác động đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tập huấn kỹ năng theo dõi, phân tích thông tin, xử lý tình huống cho lực lượng ở cơ sở. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ và hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở.

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về thông tin và đồng thuận trong dư luận xã hội.

Tin, ảnh: VĂN GIANG