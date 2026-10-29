Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa

Sáng 29-10, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa về công tác PCTNLPTC và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa.

Trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ và quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp được triển khai theo quy định.

Đồng chí Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 108,1% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình đề ra, với 10 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua nắm bắt tình hình, địa phương chưa phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có dấu hiệu vi phạm; không phát sinh phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, phường đã rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Ông Võ Nam Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ninh Hòa tiếp thu các nội dung chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 366,3 tỷ đồng, bằng 133% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 88% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, với tỷ lệ chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đạt 97%. Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai đối với 12 dự án trên địa bàn; đến nay đã hoàn thành 3 dự án, còn 9 dự án đang tiếp tục thực hiện…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự quyết liệt của tập thể Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đạt kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tại các cơ sở giáo dục và tổ dân phố sau sáp nhập; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 ở mức cao nhất. Đồng thời, quan tâm chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn; tăng cường quản lý đất đai, giải quyết hồ sơ đất đai, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất tại các dự án. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và sinh kế của người dân.

Về công tác PCTNLPTC, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; kịp thời giải quyết kiến nghị, đơn thư của người dân; hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Đồng chí Hồ Xuân Trường kiểm tra tình hình triển khai Dự án Khu công nghiệp Ninh Diêm 1.

Sáng cùng ngày, đồng chí Hồ Xuân Trường cùng các thành viên đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa gồm: Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến QL.26B) và Dự án Khu công nghiệp Ninh Diêm 1. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị UBND tỉnh, các sở quan tâm, kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ ngay các vướng mắc, triển khai các dự án bảo đảm đúng quy định, tiến độ…

Tin, ảnh: VĂN GIANG